Обвиненный в участии в сражениях в Пакистане и Сирии азербайджанец обратился в суд

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Ровшан Гадиров, обвиненный в участии в сражениях в составе незаконных вооруженных формирований, подал апелляционную жалобу на приговор в отношении себя.

Как сообщает Report, заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 16 октября.

Дело рассмотрят под председательством судьи Мирзали Аббасова.

По обвинительному акту, уроженец Губинского района Азербайджана Ровшан Гадиров уехал в Турцию на заработки.

Там он познакомился с турецким гражданином по имени Ибрагим, который информировал Гадирова о процессах в Пакистане, деятельности радикальных вооруженных групп в защиту законов шариата и их борьбе с силами, "угнетающими мусульман".

Под влиянием Ибрагима Р.Гадиров в 2009 году направился на джихад в Пакистан и примкнул к "Тюркскому джамаату" под командованием некого "Юнуса".

Однако впоследствии у него возникли разногласия с другими "моджахедами", и в марте 2010 году он покинул Пакистан и вернулся в Турцию.

Он приехал в Азербайджан 17 апреля этого года и был арестован.

Р.Гадиров не признал своей вины, заявив, что никогда не был в Пакистане, а уезжал в Сирию с гуманитарной помощью.

Решением Бакинского суда по тяжким преступлениям он был приговорен к 10 годам тюремного заключения.