Обвиняемый в присвоении золота бывшего советника Зии Мамедова оправдан

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу обвиненного в присвоении бывшего контролера Государственной службы автомобильного транспорта Ровшана Ахмедова.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Афгана Гаджиева обвиненный был оправдан.

Он был особожден в зале суда.

Отметим, что Р.Ахмедов обвинялся в присвоении в отношении бывшего советника экс-министра транспорта Зии Мамедова Чингиза Бахшиева и его дочерей Фатимы Ибрагимовой и Севиль Бахшиевой. Согласно обвинительному акту, он перевел в свою собственность принадлежащие Ч.Бахшиеву золото и драгоценности на сумму 800 тыс. манатов.

За совершенное деяние 18 апреля 2016 года в отношении Р.Ахмедова было выдвинуто обвинение по статье 178 (мошенничество) Уголовного кодекса. По решению Наримановского районного суда принято решение о мере пресечения в виде заключения под стражу сроком на 4 месяца.

Продолжение расследования по уголовному делу было передано следственному отделу Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД. 17 сентября 2016 года ему была инкриминирована новая статья 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК.