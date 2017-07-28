Обвиненный в убийстве приемной дочери в Баку: Ребенка била мать

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Эльнара Гаджиева, обвиняемого в избиении приемной дочери до смерти.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Тамеллы Насруллаевой обвиняемый дал показания.

Во время показаний он не признал себя виновным: "Я не признаю себя виновным в предъявленном мне обвинении. Я никак не связан со случившимся. В тот день ребенок упал, поскользнувшись на лестнице во дворе. Это сделал не я, я тут нахожусь без вины. Да, у меня есть ошибки. Но я не был причиной смерти ребенка. Разве мог 6-летний ребенок принести воду в тазе, поднять его? В день происшествия моя собственная дочь Хаджар тоже была дома. Я прошу вновь привести мою дочь в суд для дачи показаний. Дочь говорит о моей невиновности. Бывшая свекровь подучила ребенка, чтобы меня содержали под арестом. Ребенок понарошку дал показания, что Рамиля принесла воды, чтобы вымыть мне ноги".

Э.Гаджиев сказал, что не бил ни свою дочь, ни погибшую Рамилю: "Рамилю била ее мать Самира. Это она признала и на суде. До события моя дочь Хаджар позвонила и сказала, что Самира бьет Рамилю. Я быстро пришел домой и спросил, почему она бьет дочку. Самира сказала, что устала от ребенка, и если бы пришло время, "отвела Рамилю ее в детский дом". Самира избила и мою дочь Хаджар. Она упала и ушибла руку. Я узнал Самиру за 9 месяцев до случившегося. Я не был с ней в супружеских отношениях. Самира со своей дочерью оставалась у нас. Сама работала и смотрела за ребенком".

После судья объявил о завершении судебного расследования. Гособвинитель попросил время для выступления.

Очередное заседание суда назначено на 1 августа.

Отметим, что 29 июля прошлого года проживающая в одном из домов Хырдалана квартиранткой жительница Агсуинского района Самира Ярыева сообщила в службу "102" МВД о том, что на ее дочь 6-летнюю Рамилю совершен наезд, в результате которого девочка погибла.

Во время осмотра тела стало известно, что ребенок умер не в результате наезда, а насильственной смертью.

По факту было возбуждено уголовное дело.

Проведенные сотрудниками Абшеронского районного управления полиции оперативно-розыскными мероприятиями был задержан обвиняемый в избиении ребенка до смерти житель Агсуинского района Эльнар Гаджиев.

Он был обвинен по статьям 126.3. (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, предусмотренные статьями 126.1 и 126.2 настоящего Кодекса, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) и 127 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью) УК.