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    Азербайджанцу, обвиненному в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу, вынесли приговор

    Хабаровский краевой суд России приговорил Анара Аллахверанова к 18 годам лишения свободы
    © RIA

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Хабаровский краевой суд России признал азербайджанца Анара Аллахверанова виновным в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, А. Аллахверанов приговорен  к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

    Подсудимый  частично признал вину, сообщила на заседании суда судья Светлана Назарова.

    20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между А. Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами по голове и телу. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. 

    А.  Аллахверанов сдался следствию спустя месяц после происшествия. 

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