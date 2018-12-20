Азербайджанцу, обвиненному в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу, вынесли приговор

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Хабаровский краевой суд России признал азербайджанца Анара Аллахверанова виновным в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, А. Аллахверанов приговорен к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Подсудимый частично признал вину, сообщила на заседании суда судья Светлана Назарова.

20 августа 2017 года у кафе в Хабаровске между А. Драчевым и обвиняемым Анаром Аллахверановым произошла драка. По версии следствия, обвиняемый нанес потерпевшему не менее 21 удара руками и ногами по голове и телу. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.

А. Аллахверанов сдался следствию спустя месяц после происшествия.