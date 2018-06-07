Обвиненная в краже около миллиона манатов из квартиры ученого в Баку отказалась давать показания

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу Ханым Зейналовой и Агшина Гахраманова, обвиняемых в краже крупной суммы денег и драгоценностей.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева Х.Зейналова не признала себя виновной по выдвинутому обвинению.

Суд предложил ей дать независимые показания, однако Х.Зейналова отказалась от дачи показаний. Она сказала, что не совершала указанного преступления.

Другой обвиняемый А.Гахраманов также отказался от дачи показаний.

Было объявлено, что потерпевшая, бывший директор Центральной научной библиотеки НАНА, доктор филологических наук Айбениз Алиева не явилась в суд.

Х.Зейналова работала домработницей в квартире А.Алиевой.

В материалах уголовного дела значится, что с января 2015 по май 2017 года Х.Зейналова украла из квартиры в целом 539 тыс. долларов и драгоценности на сумму 179 тыс. манатов. Решением суда в отношении нее была избрана мера в виде ареста сроком на 4 месяца. В ходе следствия выяснилось, что Х.Зейналова совершила преступление совместно с А.Гахрамановым.

Обвиняемым инкриминируется статья 177.3.2 (кража, с причинением крупного ущерба) УК АР.