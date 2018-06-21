Обвалился вход основного здания Сумгайытского госуниверситета - ФОТО

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Сумгайыт. 21 июня. REPORT.AZ/ Обвалился вход основного здания Сумгайытского государственного университета.

Как сообщает местное бюро Report, во время инцидента погибших и пострадавших нет.

Пресс-секретарь СГУ Назханым Джалилли сообщила Report, что инцидент произошел в 15:30: "На самом деле из-за трещин около входа он был закрыт и контролировалось, чтобы студенты оттуда не проходили. Даже было сделано обращение для ремонта указанного входа. С наружной стороны основного учебного здания Сумгайытского государственного университета обрушился потолок на колоннах, который стал непригодным. Ввиду принятых ранее мер безопасности с учетом возникших трещин, в результате инцидента никто не пострадал. В связи со случившимся были проинформированы соответствующие структуры. Чтобы пройти в здание студенты пользуются другими входами. Вопрос будет решен в скором времени".