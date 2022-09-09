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Обучающиеся в докторантуре за рубежом будут трудоустроены в вузах Азербайджана

Обучающиеся в докторантуре за рубежом будут трудоустроены в вузах Азербайджана Четверо из 12 человек, которые в этом году завершат обучение по докторантуре за рубежом, продолжат свою деятельность в Азербайджанском медицинском университете. Как сообщает Report, об этом руководитель группы управления "Государственной программы
Происшествия
9 сентября 2022 г. 11:00
Обучающиеся в докторантуре за рубежом будут трудоустроены в вузах Азербайджана

Четверо из 12 человек, которые в этом году завершат обучение по докторантуре за рубежом, продолжат свою деятельность в Азербайджанском медицинском университете.

Как сообщает Report, об этом руководитель группы управления "Государственной программы 2019-2023" Туран Топалова сказала на семинаре "Диалог медиа и образования".

По ее словам, еще трое докторантов будут работать в университете ADA, трое - в университете "Хазар", а остальные - в Азербайджанском государственном педагогическом университете и Азербайджанском государственном экономическом университете.

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Версия на азербайджанском языке Bu il xaricdə təhsilini başa vuracaq doktorantların işlə təminatına aydınlıq gətirilib

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