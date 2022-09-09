Обучающиеся в докторантуре за рубежом будут трудоустроены в вузах Азербайджана

Обучающиеся в докторантуре за рубежом будут трудоустроены в вузах Азербайджана

Четверо из 12 человек, которые в этом году завершат обучение по докторантуре за рубежом, продолжат свою деятельность в Азербайджанском медицинском университете. Как сообщает Report, об этом руководитель группы управления "Государственной программы

https://static.report.az/photo/b00d84a5-0495-3328-951e-473bbf48baab.jpg https://static.report.az/photo/b00d84a5-0495-3328-951e-473bbf48baab.jpg

Четверо из 12 человек, которые в этом году завершат обучение по докторантуре за рубежом, продолжат свою деятельность в Азербайджанском медицинском университете.



Как сообщает Report, об этом руководитель группы управления "Государственной программы 2019-2023" Туран Топалова сказала на семинаре "Диалог медиа и образования".



По ее словам, еще трое докторантов будут работать в университете ADA, трое - в университете "Хазар", а остальные - в Азербайджанском государственном педагогическом университете и Азербайджанском государственном экономическом университете. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook