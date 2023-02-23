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Обсуждены перспективы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

Обсуждены перспективы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ 23 февраля в рамках международной оборонной выставки и конференции "IDEX-2023" состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с государственным министром по делам обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммедом Ах
Происшествия
23 февраля 2023 г. 18:09
Обсуждены перспективы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

23 февраля в рамках международной оборонной выставки и конференции "IDEX-2023" состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с государственным министром по делам обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммедом Ахмедом аль Боварди .

Об этом Report сообщили в министерстве оборонной промышленности.

На встрече было обсуждено текущее состояние отношений между двумя странами в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Международная оборонная выставка и конференция "IDEX-2023" продолжит свою работу до 24 февраля.

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