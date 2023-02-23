Обсуждены перспективы военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ

23 февраля в рамках международной оборонной выставки и конференции "IDEX-2023" состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с государственным министром по делам обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммедом Ах

23 февраля в рамках международной оборонной выставки и конференции "IDEX-2023" состоялась встреча министра оборонной промышленности Азербайджана Мадата Гулиева с государственным министром по делам обороны Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мохаммедом Ахмедом аль Боварди .

Об этом Report сообщили в министерстве оборонной промышленности.

На встрече было обсуждено текущее состояние отношений между двумя странами в военно-технической сфере и перспективы дальнейшего сотрудничества, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Международная оборонная выставка и конференция "IDEX-2023" продолжит свою работу до 24 февраля.