ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12-го сентября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района проведен очередной мониторинг.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, мониторинг завершился без инцидентов.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнийен Йович и Саймон Тиллер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару.