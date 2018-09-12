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    ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 12-го сентября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, в направлении Агдамского района проведен очередной мониторинг. 

    Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, мониторинг завершился без инцидентов.

    Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Огнийен Йович и Саймон Тиллер.

    Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели личный представитель действующего председателя ОБСЕ, посол Анджей Каспршик и его полевой помощник Михаил Олару.

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