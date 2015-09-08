В суд будет подано ходатайство по поводу заключения Джавида Гусейнова под домашний арест

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В очередной раз в суд будет подано ходатайство о замене вынесенного в отношении бывшего капитана клуба "Габала" Джавида Гусейнова решения об аресте на домашний арест.

Об этом Report сообщил адвокат Д.Гусейнова Адем Мамедов.

Так, А.Мамедов лично представит ходатайство в Сабаильский районный суд на будущей неделе.

Отметим, что ранее в Сабаильском районном суде было рассмотрено ходатайство о замене вынесенного в отношении Джавида Гусейнова решения на домашний арест.

По решению суда, ходатайство о домашнем аресте Д.Гусейнова не было удовлетворено. Затем рассмотрели апелляционную жалобу, поданную из постановления Сабаильского районного суда, касательно необеспечения ходатайства по поводу перевода под домашний арест бывшего капитана футбольного клуба "Габала" Д.Гусейнова.