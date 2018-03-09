Обратятся в суд для замены меры пресечения в виде ареста в отношении Фадаи Лачын на домашний арест

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Насиминском районном суде рассмотрено представление следственного органа по поводу продления срока ареста певицы Фадаи Лачын, обвиняемой в оказании помощи в побеге заключенным в Баку.

Об этом Report сообщил ее адвокат Тюркель Сулейманлы.

По его словам, на процессе под председательством судьи Бабека Панахова представление следственного органа было удовлетворено.

Согласно решению, избранная в отношении Ф.Лачын мера пресечения в виде ареста продлена еще на 2 месяца.

Адвокат отметил, что апелляционная жалоба из постановления подана не будет: "Однако мы обратимся в суд, чтобы арест моей подзащитной был заменен на домашний арест".

Отметим, что по уголовному делу, возбужденному в Следственном управлении по тяжким делам Генпрокуратуры в связи с фактом побега 23 октября прошлого года в Баку заключенных, Фадая Мамедова (Фадая Лачын) была привлечена к следствию в качестве обвиняемого лица и решением Насиминского районного суда в ее отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В ее отношении возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 УК.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2.1 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.