В суд поступит обращение в связи с избранной мерой пресечения в отношении Видади Зейналова

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Планируется обратиться в суд по поводу арестованного бывшего руководителя аппарата министерства связи и высоких технологий Видади Зейналова.

Об этом Report сообщил его адвокат Адем Мамедов.

По его словам, в ближайшие дни обратятся в суд для рассмотрения вопроса об освобождении В.Зейналова под домашний арест. Решение о его аресте было вынесено Бинагадинским районным судом.

Отметим, что согласно распространенной 13 ноября Генпрокуратурой официальной информации об арестах в министерстве связи и высоких технологий, было установлено, что, злоупотребив должностными полномочиями, вступив в сговор с должностными лицами различных структур, руководитель аппарата министерства Видади Зейналов с помощью поддельных документов присвоил перечисленные на счета принадлежащих близким ему людям предприятий 73 млн. 590 тыс. манатов, указывал в документах использованное оборудование как новое, тем самым завысив их цену в 4-5 раз и пр.

В Бинагадинском районном суде в отношении обвиняемого по ст. 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями) УК В.Зейналова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.