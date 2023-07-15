Обращение к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемой нестабильной погодой.

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемой нестабильной погодой.

Как сообщает Report, Министерство призвало население соблюдать соответствующие правила безопасности.

Было отмечено, что рекомендуется держаться подальше от районов, подверженных селям и паводкам, а при столкновении с этой угрозой немедленно подняться на близлежащую высоту.

Кроме того, во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также, учитывая сложности, связанные с тушением пожаров, возникающих при сильном ветре, следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности в ветреную погоду.

"Учитывая, что летом люди направляются на пляжи для отдыха, напоминаем, что в сильную ветреную погоду опасно заходить в море.

Кроме того, для защиты от опасностей, связанных с молнией, рекомендуется отключать электрические устройства от сети, не пользоваться телефоном (стационарная сеть, сотовая связь, таксофон и т. д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линии электропередачи, громоотводу, антеннам, не прятаться под высокими деревьями, а находясь в машине, остановиться, поднять стекла и ждать окончания грозы", - говорится в сообщении.