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    Обокравшей профессора БГУ матери 5 детей вынесен приговор

    Обвиняемая: Я вернула украденное

    Баку. 5 января.REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемой в краже Мехрибан Гулиевой.

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Фаига Ганиева было отмечено, что М.Гулиева в пятый раз стала матерью.

    Судья отметил, что М.Гулиева 30 декабря 2017 года родила пятого ребенка: "И по этой причине судебное заседание было отложено".

    М.Гулиева в последнем слове сказала, что сожалеет о содеянном, и попросила помиловать ее: "Я вернула украденное.Сожалею о содеянном. Прошу вас, простите меня".

    Судебный состав отправился на совещание. Возвратившись после совещания, коллегия судей огласила приговор.

    М.Гулиева была приговорена к 4 годам лишения свободы. Учитываю 79-ую статью Уголовного кодекса, исполнение приговора отложено до исполнения 14 лет ее новорожденного ребенка.

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