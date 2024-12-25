ОБОБЩЕНИЕ: В Казахстане разбился пассажирский самолет AZAL, следовавший рейсом Баку-Грозный

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. По информации сначала самолет по метеоусловиям сначала был перенаправлен из Грозного в Махачкалу, затем - в Актау. Однако там со

Самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. По информации, самолет по метеоусловиям сначала был перенаправлен из Грозного в Махачкалу, затем - в Актау. Однако там совершить посадку не смог и потерпел крушение.

На борту самолета находились 67 человек, 42 из которых - граждане Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана.

Генпрокуратура Азербайджана сообщила о 32 выживших в результате ЧП.

Выжившие, в основном, сидели в хвостовой части самолета.

На месте крушения обнаружены тела четырех погибших, сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области. При этом в оперативном штабе сообщили, что оба пилота погибли.

В связи с ЧП президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал визит в Россию для участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге и вернулся в Баку. По возвращению в Баку президент Азербайджана сразу же провел в аэропорту совещание в связи с инцидентом.

По поручению президента создана госкомиссия для расследования причин крушения самолета. Ее возглавил премьер-министр Али Асадов. В Актау для изучения на месте причин авиакатастрофы отправилась азербайджанская делегация, в которую вошли министр цифрового развития и транспорта, глава МЧС, заместитель Генпрокурора и другие лица.

Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с крушением самолета по статьям 262.3 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц).