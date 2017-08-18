Обнаружены тела двух утонувших в Каспии юношей

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Обнаружены тела двух утонувших в Каспийском море юношей.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.

На основе информации, поступившей в Госслужбу надзора за малогабаритными судами и спасению на воде Центра по управлению кризисными ситуациями, приостановлен поиск предположительно утонувших 16 августа в море Садыгова Элмеддина Фазаил оглу 1998 г.р. и Велиева Гурбата Мухаммед оглу 1998 г.р., ввиду обнаружения их тел.