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    Обнаружены тела двух утонувших в Каспии юношей

    Поиски приостановлены ввиду обнаружения тел

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Обнаружены тела двух утонувших в Каспийском море юношей.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.

    На основе информации, поступившей в Госслужбу надзора за малогабаритными судами и спасению на воде Центра по управлению кризисными ситуациями, приостановлен поиск предположительно утонувших 16 августа в море Садыгова Элмеддина Фазаил оглу 1998 г.р. и Велиева Гурбата Мухаммед оглу 1998 г.р., ввиду обнаружения их тел.

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