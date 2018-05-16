Обнаружены тела альпинистов, пропавших без вести в Губе - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Обнаружены тела всех трех альпинистов, пропавших без вести в Губинском районе.
Как сообщили Report в МЧС, в результате продолжавшихся поисков сегодня в 19:00 были обнаружены еще 2 тела (мужчины и женщины).
Будет дана дополнительная информация.
***19:11
Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Обнаружено тело одного из альпинистов, пропавших без вести в Губе.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям, в результате поисков, проводимых с 27-го декабря 2017 года по сей день с участием бригады профессиональных спасателей министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, 16 мая в 18:00 на территории поисковых работ было установлено место принадлежащей альпинистам палатки и обнаружено тело мужчины.
Поисково-очистительные работы продолжаются, будет предоставлена дополнительная информация.
Отметим, что 26 декабря 2017 года в горной территории Губинского района пропали без вести члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Бабур Вагиф оглу Гусейнов, Намин Низами оглу Буньятзаде и Фарида Забиюлла гызы Джабраилзаде.
News DepartmentАвтор новости
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