Обнаружено тело утонувшего в Куре мужчины - ОБНОВЛЕНО

Завершились поиски тела утонувшего в реке Кура 64-летнего мужчины.

Как передает муганское бюро Report, водолазная поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС извлекла из воды тело Беюкаги Агаева Мирзаага оглу 1956 года рождения, утонувшего на участке реки Кура в селе Гаравелли Нефтчалинского района, и передала по назначению.

По факту ведется расследование.

***18:51

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о том, что Беюкага Агаев Мирзаага оглу 1956 года рождения утонул на участке реки Кура в селе Гаравелли Нефтчалинского района.

Как передает Report со ссылкой на МЧС, к поискам приступила водолазная поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Будет дана дополнительная информация.