Обнаружено тело утонувшего молодого человека в реке Лянкяранчай - ОБНОВЛЕНО

Завершились поиски тела утонувшего человека в реке Лянкяранчай.
Как передает Report, об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС).
Так, водолазная поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС извлекла из воды тело Эльгюна Асиф оглы Алиева, 2001 года рождения, утонувшего на участке реки Лянкяранчай в селе Юхары Нювяди Лянкяранского района, и передала по назначению.
По факту ведется расследование.
*** 20:30
В Лянкяранском районе произошел несчастный случай, в результате которого утонул человек.
Как передает Report, об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС).
Отмечается, что на горячую линию "112" поступила информация, что в части реки Лянкяранчай, проходящей через село Юхари-Нувяди утонул человек.
На поиски привлечена водолазная поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.
Дополнительная информация будет предоставлена.