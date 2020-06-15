Обнаружено тело утонувшего молодого человека в реке Лянкяранчай - ОБНОВЛЕНО

Завершились поиски тела утонувшего человека в реке Лянкяранчай.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Так, водолазная поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС извлекла из воды тело Эльгюна Асиф оглы Алиева, 2001 года рождения, утонувшего на участке реки Лянкяранчай в селе Юхары Нювяди Лянкяранского района, и передала по назначению.

По факту ведется расследование.

*** 20:30

В Лянкяранском районе произошел несчастный случай, в результате которого утонул человек.

Как передает Report, об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций (МЧС).

Отмечается, что на горячую линию "112" поступила информация, что в части реки Лянкяранчай, проходящей через село Юхари-Нувяди утонул человек.

На поиски привлечена водолазная поисковая группа Государственной службы надзора за маломерными судами и спасению на водах МЧС.

Дополнительная информация будет предоставлена.