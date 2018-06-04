Обнаружено тело парня, утонувшего в канале в Самухе

4 июня, 2018 20:02

Самух. 4 июня. REPORT.AZ/ Обнаружено тело парня, утонувшего в канале в Самухском районе. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел сегодня днем на территории села Гарабаглар. Житель села Чобанабдаллы 24-летний Джейхун Замеддин оглу Аллахвердиев утонул, купаясь в канале. Близкие парня не захотели обследования тела Дж.Аллахвердиева в Самухском районном отделе Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. Факт расследуется в Самухской районной прокуратуре.

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