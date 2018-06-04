Обнаружено тело парня, утонувшего в канале в Самухе

Самух. 4 июня. REPORT.AZ/ Обнаружено тело парня, утонувшего в канале в Самухском районе.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел сегодня днем на территории села Гарабаглар.
Житель села Чобанабдаллы 24-летний Джейхун Замеддин оглу Аллахвердиев утонул, купаясь в канале.
Близкие парня не захотели обследования тела Дж.Аллахвердиева в Самухском районном отделе Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.
Факт расследуется в Самухской районной прокуратуре.
Valeh DadaşovАвтор новости
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