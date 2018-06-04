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    Обнаружено тело парня, утонувшего в канале в Самухе

    Самух. 4 июня. REPORT.AZ/ Обнаружено тело парня, утонувшего в канале в Самухском районе. 

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел сегодня днем на территории села Гарабаглар. 

    Житель села Чобанабдаллы 24-летний Джейхун Замеддин оглу Аллахвердиев утонул, купаясь в канале. 

    Близкие парня не захотели обследования тела Дж.Аллахвердиева в Самухском районном отделе Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии. 

    Факт расследуется в Самухской районной прокуратуре. 

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