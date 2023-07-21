Предотвращен незаконный оборот 46 кг наркотиков, ввезенных из Ирана

Сотрудники полиции предотвратили незаконный оборот 46 килограммов наркотиков, ввезенных контрабандным путем из Ирана.

Сотрудники полиции предотвратили незаконный оборот 46 килограммов наркотиков, ввезенных контрабандным путем из Ирана.

Как сообщили Report в пресс-службе Лянкаранской региональной группы МВД, в ходе успешной операции, проведенной сотрудниками отдела полиции Астаринского района на территории села Сым района, был задержан житель города Лянкаран Эльхан Гасанов, организовавший незаконный оборот наркотических средств.

При осмотре грузового места автомобиля, которым он управлял, было обнаружено и изъято 46 килограммов наркотиков, в том числе 20 килограммов опиума, 20 килограммов марихуаны, 5 килограммов героина, 1 килограмм метамфетамина, 2000 таблеток метадона. Установлено, что Гасанов организовал незаконный оборот наркотических средств при поддержке гражданина Ирана, личность которого устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, в отношении Гасанова решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.