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Обнаруженный в Ходжалы ЗРК доставлен в "Парк военных трофеев" в Баку

Обнаруженный в Ходжалы ЗРК доставлен в "Парк военных трофеев" в Баку Станция наведения ракет "1С32" и две пусковые установки "2П24", входящие в состав зенитно-ракетного комплекса "2К11 Круг", обнаруженного на территории Ходжалинского района, доставлены в "Парк военных трофеев" в Баку.
Происшествия
15 июня 2024 г. 12:39
Обнаруженный в Ходжалы ЗРК доставлен в Парк военных трофеев в Баку

Станция наведения ракет "1С32" и две пусковые установки "2П24", входящие в состав зенитно-ракетного комплекса "2К11 Круг", обнаруженного на территории Ходжалинского района, доставлены в "Парк военных трофеев" в Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказали в рамках медиатура, организованного министерством обороны в "Парк военных трофеев" по случаю 15 июня - Дня национального спасения.

Майор Турал Шукюров предоставил информацию об изъятой военной технике в Карабахе после антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией.

По его словам, в Ходжалы был обнаружен зенитно-ракетный комплекс "2К11 Круг" вооруженных сил Армении.

"Когда мы его обнаружили комплекс был в рабочем состоянии. Комплекс использовался во время операции. Сейчас этот комплекс находится в парке военных трофеев", заявил Т. Шукюров.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalıda aşkarlanmış zenit-raket kompleksi Bakıda “Hərbi Qənimətlər Parkı”nda yerləşdirilib

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