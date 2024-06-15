Обнаруженный в Ходжалы ЗРК доставлен в "Парк военных трофеев" в Баку

Станция наведения ракет "1С32" и две пусковые установки "2П24", входящие в состав зенитно-ракетного комплекса "2К11 Круг", обнаруженного на территории Ходжалинского района, доставлены в "Парк военных трофеев" в Баку.

Станция наведения ракет "1С32" и две пусковые установки "2П24", входящие в состав зенитно-ракетного комплекса "2К11 Круг", обнаруженного на территории Ходжалинского района, доставлены в "Парк военных трофеев" в Баку.

Как сообщает Report, об этом журналистам рассказали в рамках медиатура, организованного министерством обороны в "Парк военных трофеев" по случаю 15 июня - Дня национального спасения.

Майор Турал Шукюров предоставил информацию об изъятой военной технике в Карабахе после антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией.

По его словам, в Ходжалы был обнаружен зенитно-ракетный комплекс "2К11 Круг" вооруженных сил Армении.

"Когда мы его обнаружили комплекс был в рабочем состоянии. Комплекс использовался во время операции. Сейчас этот комплекс находится в парке военных трофеев", заявил Т. Шукюров.