​Обнаруженная в Германии бомба стала причиной эвакуации 20 тыс. человек

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Обнаруженная в Кельне бомба, оставшаяся со времен Второй мировой войны, стала причиной эвакуации 20 тыс. человек.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, расположенные поблизости объекты временно закрыты. Жителям кельнских районов Риль и Мюльхайм пришлось покинуть дома.

В информации отмечается, что бомба весит около 1 тонны.

По словам представителя городского муниципалитета, бомба будет уничтожена во вторую половину дня.

Отметим, что аналогичная ситуация произошла на прошлой неделе в городе Ганновер, где также была обнаружена бомба. По этой причине пришлось эвакуировать 31 тыс. человек.

Брошенная во времена Второй мировой войны бомба была обезврежена Военно-воздушными силами США.