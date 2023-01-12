Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе

Появились видеокадры с подозреваемыми в убийстве заведующего туберкулезным отделением Евлахской центральной районной больницы Баяза Джаббарова.

Появились видеокадры с подозреваемыми в убийстве заведующего туберкулезным отделением Евлахской центральной районной больницы Баяза Джаббарова.

Согласно информации, полученной карабахским бюро Report, на камеру видеонаблюдения, установленной на доме одного из соседей врача, попали 3 убегающих с места происшествия человека в маске, у одного из которых в руке был нож.

Как сообщает Report, установлено, что убийство совершили 3 человека, 2 из которых уже были арестованы.

После совершения убийства, подозреваемые выбросили одежду и обувь на обочине железнодорожной линии, проходящей через этот район. При обыске у них также были обнаружены окровавленные предметы одежды.

Сообщается, что один из подозреваемых - сосед врача.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию третьего замешанного в убийстве Б.Джаббарова.

Напомним, что согласно совместной информации Генпрокуратуры и МВД, 10 января около 22 часов поступила информация об убийстве заведующего туберкулезным отделением Евлахской центральной районной больницы Баяза Джаббарова 1958 года рождения по адресу, где он проживал.

По данному факту в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).

В результате проведенных совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий лица, подозреваемые в совершении преступления, были задержаны и привлечены к следствию.