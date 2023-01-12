О нас

Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе

Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе Появились видеокадры с подозреваемыми в убийстве заведующего туберкулезным отделением Евлахской центральной районной больницы Баяза Джаббарова.
Происшествия
12 января 2023 г. 13:22
Обнародованы видеокадры с подозреваемыми в убийстве врача в Евлахе

Появились видеокадры с подозреваемыми в убийстве заведующего туберкулезным отделением Евлахской центральной районной больницы Баяза Джаббарова.

Согласно информации, полученной карабахским бюро Report, на камеру видеонаблюдения, установленной на доме одного из соседей врача, попали 3 убегающих с места происшествия человека в маске, у одного из которых в руке был нож.

Как сообщает Report, установлено, что убийство совершили 3 человека, 2 из которых уже были арестованы.

После совершения убийства, подозреваемые выбросили одежду и обувь на обочине железнодорожной линии, проходящей через этот район. При обыске у них также были обнаружены окровавленные предметы одежды.

Сообщается, что один из подозреваемых - сосед врача.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию третьего замешанного в убийстве Б.Джаббарова.

Напомним, что согласно совместной информации Генпрокуратуры и МВД, 10 января около 22 часов поступила информация об убийстве заведующего туберкулезным отделением Евлахской центральной районной больницы Баяза Джаббарова 1958 года рождения по адресу, где он проживал.

По данному факту в прокуратуре Евлахского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 УК (умышленное убийство).

В результате проведенных совместных следственных и оперативно-розыскных мероприятий лица, подозреваемые в совершении преступления, были задержаны и привлечены к следствию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Yevlaxda həkimi qətlə yetirməkdə şübhəli bilinən şəxslərin görüntüləri yayılıb - VİDEO

Другие новости из категории

В Сабирабаде столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
ФотоВ Сабирабаде столкнулись две легковушки, есть пострадавшие
12 января 2023 г. 11:08
Госкомитет: В декабре преобладали жалобы на психологическое насилие
Госкомитет: В декабре преобладали жалобы на психологическое насилие
12 января 2023 г. 09:58
Сотрудники МЧС спасли тонувшего в море мужчину
Сотрудники МЧС спасли тонувшего в море мужчину
12 января 2023 г. 09:34
На этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа этих улицах Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
12 января 2023 г. 08:48
В Евлахе задержаны подозреваемые в убийстве врача
В Евлахе задержаны подозреваемые в убийстве врача
12 января 2023 г. 00:36
Житель Хачмаза скончался в результате неосторожного обращения с ружьем
Житель Хачмаза скончался в результате неосторожного обращения с ружьем
12 января 2023 г. 00:15
В Гёйгёле из-за морозной погоды возникли проблемы с движением по горным дорогам
ФотоВ Гёйгёле из-за морозной погоды возникли проблемы с движением по горным дорогам
11 января 2023 г. 19:40
ГДП обратилась к родителям и водителям
ГДП обратилась к родителям и водителям
11 января 2023 г. 18:49
Движение на дороге Джалилабад-Ярдымлы возобновлено
ФотоДвижение на дороге Джалилабад-Ярдымлы возобновлено
11 января 2023 г. 15:31
В Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
ФотоВ Баку полицейский предотвратил попытку нападения на женщину
11 января 2023 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi