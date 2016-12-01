Обнародованы статьи, по которым обвиняются 12 человек в связи "Нардаранским делом" - СПИСОК

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинский суд по тяжким преступлениям направлены уголовные дела еще 12 лиц, задержанных в связи с Нардаранскими событиями.

Как сообщает Report, об этом заявил адвокат Эльчин Садыгов.

Так, Гасымов Эльчин Камал оглу обвиняется по ст.ст. 28, 214.2.1, 28, 214.2.3, 214-2, 220.2, 228.3, 228.4, 278, 279.1, 281.2, 283.2.3, 320.1, 320.2, 221.2.2 и 315.1 Уголовного кодекса, Яхьяев Ага Али Эльдар оглу - по ст.ст. 214.2.1, 28, 214.2.3, 214-2, 220.2, 228.3, 228.4, 233, 278, 279.1, 281.2, 283.2.3 и 315.2 УК, Гахраманов Нахид Насиб оглу, Ширванов Сейфаддин Нурулла оглу, Мурадов Фархад Мирзагасан оглу, Алиев Рамиль Забиль оглу, Ахундов Эльгюн Анвер оглу, Алыш Вусал Надир оглу, Ибрагимов Иса Тофиг оглу, Асланов Сеймур Иарлан оглу, Шахбазов Али Атабала оглу и Алиев Амирали Исмаил оглу - по ст.ст. 28, 214.2.1, 28, 214.2.3, 214-2, 220.2, 228.3, 228.4, 278, 279.1, 281.2, 283.2.3 УК.