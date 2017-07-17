Обнародованы сферы, где происходит наибольшее количество случаев коррупции в Азербайджане

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане чаще всего случаи коррупции происходят в частном секторе".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель генерального прокурора Азербайджана - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев на пресс-конференции с представителями СМИ и НПО, посвященной работе в сфере борьбе с коррупцией в первой половине 2017 года.

К.Алиев отметил, что в отчетный период в частном секторе было возбуждено 25 уголовных дел, к ответственности привлечено 28 человек.

Он отметил, что остальные сферы с наибольшим случаев коррупции – торговля, строительство и др.

По его словам, в банковской сфере по 19 уголовным делам 32 человека привечены к ответственности: "Показатели по сравнению с прошлым годом стабильны, потому что в последние годы ситуация в этой сфере наладилась. Имеющиеся показатели остались с предыдущих лет, есть еще дела в производстве".

К.Алиев отметил, что в строительной сфере по 4 уголовным делам привлечены к ответственности 4 человека, в местных исполнительных властях по 4 уголовным делам – 4 человека, в образовательной сфере по 10 преступлениям – 12 человек, в министерстве труда и социальной защиты населения по трем уголовным делам – 5 человека.

Он добавил, что в связи с распространенными в прессе обращениями в отчетный период было проведено несколько расследований, оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено.

К.Алиев отметил, что случаи коррупции в образовательной сфере в большинстве случаев связаны с обучением за рубежом: "Граждан обманывают здесь. Им выдают поддельные дипломы. Сертификаты. Граждане должны быть внимательными. Зарегистрированы случаи обращений в связи с требованием врачами взяток. Врачи не субъекты взяток. На первоначальном этапе мы стараемся предотвратить совершение преступления".