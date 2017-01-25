Обнародованы результаты расследования, связанного с видеокадрами, где водитель умоляет сотрудника дорожной полиции

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ Завершилось расследование Главного государственного управления дорожной полиции, связанное с распространившимися в социальных сетях видеокадрами, где водитель умоляет сотрудника дорожной полиции.

Как сообщает Report со ссылкой на управление, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью Главного государственного управления дорожной полиции Камран Алиев.

По его словам, в службе Главного государственного управления дорожной полиции провели служебное расследование, связанное с распространенными в соцсетях видеокадрами, на которых инспекторы дорожно-патрульной службы допускают в отношении водителя грузовика неэтичные действия: "Установлено, что это были старшие сержанты Эльвин Мовламов и Фирудин Идрисов".

К.Алиев сказал, что видеокадры были сняты в ноябре прошлого года.

"Спустя месяц, 13 декабря 2016 года, Фирудин Идрисов был уволен из службы в органах внутренних дел за допущенные в декабре прошлого года другие недочеты. Что же касается Эльвина Мовламова, из-за подтверждения фактов, заснятых им на личный телефон, 24.01.2017 года его уволили со службы в органах внутренних дел".