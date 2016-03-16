​Обнародованы районы Баку с наибольшим количеством преступности - СПИСОК

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В Бинагадинском районе Баку совершается наибольшее количество преступлений.

Как сообщает Report со ссылкой на статистическое управление города Баку, в 2014 году по городу Баку было зарегистрировано в целом 12 288 преступлений. Этот показатель в 2013 году составил 10 984, а в 2000 году - 5 539.

В 2014 году в Бинагадинском районе было зарегистрировано 1 504 преступления. В 2013 году этот показатель составил 1 414, а в 2000 году - 516.

В Хатаинском районе в 2014-м году зарегистрировано 1 344 преступления (в 2000 году - 679).

Меньшее количество преступлений зарегистрировано в Сабаильском районе столицы. Так, в 2014 году было совершено 700 преступлений (в 2000 году этот показатель составил 531).

Число преступлений в Сураханском районе стремительно растет. Так, в 2000 году в районе было совершено 339 преступлений, а в 2014 году их количество составило 849.

В Сабунчинском районе в 2000 году было зарегистрировано 454 преступления, а в 2014 году их количество выросло до 1 148.

В Низаминском районе в 2000 году было совершено 457, а в 2014 году - 1 202 преступления.

В Наримановском районе в 2000 году было зарегистрировано 554, а в 2014 году - 1 080 преступлений, в Насиминском районе в 2000 году - 731, в 2014 году - 1 483 преступления. В Ясамальском районе этот показатель за последние 10 лет вырос с 681 до 1 325 преступлений.