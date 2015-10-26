Обнародованы причины увольнения начальника ГДП в Баку

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы причины увольнения начальника отдела государственной дорожной полиции Сабаильского районного управления города Баку, майора полиции Заура Джафарова.

Как сообщает Report, причиной увольнения З.Джафарова является то, что больше половины прошлого года он провел за границей.

Согласно информации, майор полиции пробыл за рубежом примерно 190 дней. О своих поездках он, как правило, не информировал руководство. По этой причине он отстранен от занимаемой должности.

Отметим, что Заур Джафаров является зятем бывшего начальника государственной реестровой службы по недвижимому имуществу Арифа Гарашова.