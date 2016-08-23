Обнародованы причины смерти девушки, скончавшейся на операционном столе в одной из клиник Гянджи

Гянджа. 23 августа. REPORT.AZ/ В Гяндже 17-летняя девушка скончалась после введения наркоза перед операцией по коррекции носа.

Как сообщили западному бюро Report в Гянджинской городской прокуратуре, Айгюль Вугар гызы Оруджева 1999 г.р. скончалась 22 августа на операционном столе в частном медицинском центре "Ени Гянджа", расположенном в одноименном поселке. Пациентка не очнулась после наркоза перед ринопластикой. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь девушки не удалось.

Правоохранительные органы продолжают расследование.