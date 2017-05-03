Стало известно показание, данное следствию покончившим с собой полковником МНБ

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Обнародовано показание, данное в период следствия заместителем начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), полковником Ильгаром Алиевым.

Как сообщает Report, в обвинительном акте бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехтиева указывается, что до того, как совершить суицид, И. Алиев был допрошен в Бакинском следственном изоляторе.

При передаче показаний следователю прокуратуры 15 декабря 2015 года, он заявил, что прав касательно заявления Магсуда Махмудова.

По словам Ильгара Алиева, бывший министр национальной безопасности Эльдар Махмудов дал Э. Гулиеву устное поручение о сборе обвинительных материалов в отношении некоего Тарлана: "Эльчин Гулиев поручил мне заняться этим вопросом. При приобретении материалов о телефонных разговорах Тарлана, мне удалось выяснить, что он конфликтует с неким Марком Шамиловым. После этого мы пригласили Марка в МНБ. Приобретя информацию о незаконных действиях Тарлана, я доложил об этом бывшему министру. Спустя некоторое время некий Тарлан был арестован по уголовному делу, проводимому в Бакинской городской прокуратуре. А Марк Шамилов попросил помощи, заявив, что некий Магсуд Махмудов захватил его земельный участок".

Ильгар Алиев заявил, что после он доложил Э. Гулиеву и получил его согласие и поручил А. Мехтиеву пригласит Магсуда Махмудова в МНБ: "Пригласив Магсуда в МНБ, Азер Мехтиев пригрозил ему в служебной комнате. Через некоторое время Азер пришел ко мне и сказал, что потребовал у Магсуда Махмудова 50 000 долларов. Я доложил об этом Эльчину Гулиеву. Сказав, что 50 000 долларов недостаточно, Эльчин Гулиев заявил о необходимости передачи Магсудом 200 000 долларов. Я заявил об этом Азеру. Затем Азер вновь пришел ко мне и сказал, что Азер не сможет дать более 150 000 долларов. Об этом я доложил Эльчину Гулиеву. Он при мне доложил бывшему министру, что некий Магсуд сможет дать 150 000 долларов. Бывший министр согласился и разрешил Магсуду выйти из МНБ. Магсуд по частям передал указанную сумму Азеру".

Он отметил, что в течение около 2 месяцев передавал А. Мехтиеву по частям 120 000 долларов: "Я доложил Эльчину Гулиеву, а он бывшему министру. Экс-министр поручил 70 000 долларов из этих денег передать его помощнику Вугару Махмудову, а остальные 50 000 – разделить в пределах главного управления. Эльчин Гулиев отправил 70 000 долларов помощнику министра Вугару Махмудову, 20 000 долларов взял сам, 10 000 долларов отдал мне, 10 000 долларов передал Азеру Мехтиеву и Рамилю Гумбетову, чтобы те поделили деньги между собой, а остальные 10 000 долларов отдал Рамилю Гумбетову, чтобы тот передал их Марку Шамилову".

Отметим, что Э. Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. Впоследствии срок заключения был несколько раз продлен.

Этим лицам инкриминируются статьи Уголовного кодекса: 145.3 (незаконное лишение свободы, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1 (разбой, организованный группой), 181.3.2 (разбой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1 (вымогательство, организованное группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.2 (превышение должностных полномочий совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что после событий вокруг МНБ генерал-майор антитеррористического центра министерства Э. Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедры Академии МНБ им. Гейдара Алиева.

Из-за совершенного Ильгаром Алиевым суицида, судебное преследование в его отношении было прекращено.