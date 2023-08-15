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Обнародованы подробности ДТП в Баку, в результате которого пострадал блогер

Обнародованы подробности ДТП в Баку, в результате которого пострадал блогер Обнародованы подробности дорожно-транспортного происшествия в Баку, в результате которого пострадал известный блогер.
Происшествия
15 августа 2023 г. 10:40
Обнародованы подробности ДТП в Баку, в результате которого пострадал блогер

Обнародованы подробности дорожно-транспортного происшествия в Баку, в результате которого пострадал известный блогер.

Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

Так, в Низаминском районе столицы на проспекте Гейдара Алиева управляемый блогером Ниджатом Шакирли автомобиль марки Porsche врезался в грузовой автомобиль, за рулем которого находился Рамиз Аивазов.

В результате ДТП скончался пассажир Ниджата Шакирли, житель Гянджи Руслан Мамедов 1996 г.р. При этом находящийся на месте происшествия Фахри Рустамов получил травму руки при попытке оказать помощь. Н.Шакирли и Фахри Рустамов были доставлены в медучреждение, находящееся в подчинении Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Незамедлительно на место происшествия прибыли сотрудники Государственной дорожной полиции для регулирования движения транспорта. Один из проезжавших мимо автомобилей сбил сотрудника полиции, в результате чего он получил легкую травму ноги.

Как сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции, по факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК АР, ведется расследование.

Отметим, что пострадавший в ДТП Ниджат Шакирли является блогером, известным в социальных сетях как "Никосаягы".

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