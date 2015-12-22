Обнародованы названия проспектов Баку, на которых произошло наибольшее количество ДТП

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ В результате проведенных сотрудниками дорожной полиции целенаправленных мероприятий и пропагандистской работы в целях безопасности дорожного движения на столичных улицах, по сравнению с прошлым годом в общей классификации произошедших в этом году в Баку ДТП произошло заметное сокращение. Так, с начала года до 19 декабря в Баку произошло 768 ДТП, в результате которых погибли 217, ранено 843 человека. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года статистика ДТП сократилась на 104, летальных исходов - на 82, а ранений - на 32 случая".

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции г. Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, анализ аварий на административной территории Баку показал, что ДТП в основном произошли в сумерках и ночью, а также в воскресные дни: "Большинство аварий зарегистрированы на Парламентском, Тбилисском проспектах столицы, проспектах Зии Буниятова, Нобеля и Метбуат. Причиной 41% аварий стало превышение скорости, 27% - опасные маневры с выездом на противоположную полосу. В 50,6% аварий были сбиты пешеходы".

В отчетный период выявлены и привлечены к административной ответственности автохулиганы, открыто демонстрировавшие неуважение к общественности, и водители, управлявшие автомобилем в нетрезвом состоянии. В соответствии с законодательством, за управление автомобилем в нетрезвом состоянии приняты меры в отношении 16 359 водителей. Также наказаны 686 автохулиганов.

Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку приглашает соблюдать правила дорожного движения, а всех участников движения призывает уважать требования закона.