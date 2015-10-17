​Обнародованы названия наиболее пострадавших от ливневых дождей лянкяранских сел

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Исполнительная власть города Лянкяран обнародовала названия сел, наиболее пострадавших от выпавших прошлой ночью ливневых дождей.

Как сообщил Report начальник отдела по работе с территориальными и местными органами управления Аппарата исполнительной власти города Алимардан Алиев, усилившиеся прошлой ночью осадки на территории Лянкярана стали причиной затопления сотни дворов в более чем 10 селах: "Превышение суточной нормы осадков на 50%, выпадение в предгорных районах свыше 138 мм, на территории города - 93 мм осадков стало причиной разлива рек Лянкяран и Гирдяни. Серьезно пострадали личные хозяйства в Бурджяли, Тюркякяран, Дашдалигжар, Холмили, Саглакюча, Юхары Нювяди, Гирдяни, Сиявар и других селах, а также поселке Гиркан. Хотя ситуация в селе Сиявар относительно нормализовалась, во дворах все еще стоит вода. Уровень селевых вод, поднявшихся прошлой ночью до полутора метров, снизился на 30-40 см".

Начальник отдела отметил, что селевые воды сильнее всего затопили село Сиявар, так как по территории села протекают два притока реки, которые впадают в море: "Село находится у берегов Каспия. Между ними пролегает железная дорога, которая мешает воде стекать в море. Уровень воды в реке поднялся, затопив село с двух сторон. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, под железной дорогой в двух местах надо построить водопроводы. Этим должны заняться соответствующие структуры".