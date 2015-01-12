Обнародованы имена пострадавших во время взрыва в Баку

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) распространило официальное заявление в связи со взрывом в Гарадагском районе города Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт МВД, в принадлежащей жителю Баку Шахмару Намазову квартире в поселке Локбатан Гарадагского района из-за утечки природного газа произошло возгорание, за которым последовал взрыв.

В результате пожара сгорели домашние вещи на площади 60 кв. м, проживающие в квартире квартиросъемщики - жители города Баку Шаиг Ашуров, его супруга Халида, сын Ряван, а также гражданин Российской Федерации Эльшан Исмаилов с ожогами были госпитализированы.