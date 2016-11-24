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    Обнародованы имена раненых в аварии микроавтобуса в Масаллы - СПИСОК

    По факту проводится расследование

    Масаллы. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе перевернулся микроавтобус, 7 человек пострадали. 

    Как сообщает южное бюро Report, авария произошла на 157 км автомобильной дороги Баку-Алят-Астара-иранская граница, на территории села Тезе Алвади. 

    Согласно информации, водитель микроавтобуса, следующего по маршруту №4 внутри района, потерял управление, вследствие чего микроавтобус перевернулся. Спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям освободили пассажиров из деформированного микроавтобуса. Водитель и 6 пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в Масаллинскую районную центральную больницу. 55-летний водитель Махарат Ханджанов и пассажиры - Бабек Мамедов, Ильхама Рагимова, Сирадж Абышов, Аида Гурбанова, Джавад Мамедов, Муса Талыбов размещены в отделение травматологии. 

    По факту проводится расследование. 

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