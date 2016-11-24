Обнародованы имена раненых в аварии микроавтобуса в Масаллы - СПИСОК

Масаллы. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Масаллинском районе перевернулся микроавтобус, 7 человек пострадали.

Как сообщает южное бюро Report, авария произошла на 157 км автомобильной дороги Баку-Алят-Астара-иранская граница, на территории села Тезе Алвади.

Согласно информации, водитель микроавтобуса, следующего по маршруту №4 внутри района, потерял управление, вследствие чего микроавтобус перевернулся. Спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям освободили пассажиров из деформированного микроавтобуса. Водитель и 6 пассажиров с различными телесными повреждениями госпитализированы в Масаллинскую районную центральную больницу. 55-летний водитель Махарат Ханджанов и пассажиры - Бабек Мамедов, Ильхама Рагимова, Сирадж Абышов, Аида Гурбанова, Джавад Мамедов, Муса Талыбов размещены в отделение травматологии.

По факту проводится расследование.