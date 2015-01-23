Обнародованы имена отличившихся в службе сотрудников дорожной полиции Баку - СПИСОК

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Сегодня общественное объединение "Центр журналистики и развития", юридическая фирма "Дигеста" провели конференцию, посвященную деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения в 2014 году.

Как сообщает Report, на мероприятии, наряду с сотрудниками Управления дорожной полиции города Баку, приняли участие депутаты и общественные представители.

Эксперт Эршад Гусейнов заявил, что безопасность дорожного движения является актуальной проблемой и ее решение зависит от каждого члена общества: "На данный момент разрабатывается стратегия дорожного движения, после ее завершения многие вопросы будут решены".

Депутат Рафаэль Джабраилов отметил, что в Азербайджане ситуация, связанная со взаимоотношением полиции и граждан, нормальная: "Случаев убийства граждан со стороны полицейских не зафиксировано. Те, кто хотят учить нас демократии, должны иметь это в виду. Да, в Азербайджане есть некоторые недостатки, которые необходимо устранить".

Депутат Фазиль Мустафа отметил, что в Азербайджане есть достаточное количество квалифицированных полицейских, но есть и те, кто не справляется со своей работой: "Чтобы регулировать отношения между полицией и гражданами, надо вести просветительскую работу. Без этого будет сложно".

Депутат Чингиз Ганизаде в своем выступлении отметил, что азербайджанская полиция имеет положительные и отрицательные черты: "Полицейские много работают, поэтому должны получать высокую зарплату. Однако некоторые пытаются бросить тень на деятельность полиции".

Депутат также отметил необходимость подчинения маршрутных автобусов государству: "Управление и регулирование автобусов лучше было бы поручить Исполнительной власти города Баку".

В заключение 14 нижеуказанных сотрудников Управления дорожной полиции города Баку, отличившихся в службе в 2014 году, были награждены специальными дипломами и подарками:

старший лейтенант Мардан Алиев

майор Ильгар Ибрагимов

капитан Намиг Мустафаев

старший сержант Рауф Багиев

старший сержант Руслан Гасанов

старший лейтенант Бабир Рзаев

лейтенант Мурад Велиев

капитан Натиг Мовлаев

старший сержант Кямаледдин Гадимов

старший сержант Илькин Гулиев

сержант Рамин Мустафаев

лейтенант Сулейман Сулейманов

сержант Рафиг Искендеров

старший сержант Давуд Шерефханов

Преподаватель Центра внешкольного воспитания №46 Фарида Сулейманова также была награждена дипломом за просветительскую деятельность в области безопасности дорожного движения.