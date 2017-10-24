Обнародованы имена должностных лиц, задержанных в связи с побегом заключенных

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Стали известны имена трех сотрудников Пенитенциарной службы, задержанных в Баку по факту побега заключенных.

Как стало известно Report, это начальник караула Джейхун Самедов, заместитель начальника караула Фуад Гаджиев и второй заместитель начальника караула Турал Поладханов. Они были задержаны после происшествия и привлечены к следствию.

Все трое содержатся в Наримановском районном управлении полиции.

Несколько сотрудников пенитенциарной службы, находившихся в поезде во время происшествия, сейчас допрашиваются.

Ожидается, что сегодня в отношении содержащихся будет принята мера пресечения в виде ареста.

Напомним, что доставленные в Баку в специальном вагоне поезда Баку-Астара-Баку заключенные Али Агами и Этибар Мамедов совершили побег.

Дело обвиняемых в умышленном убийстве беглецов Али Агами и Этибара Мамедова рассматривается в Лянкяранском суде по тяжким преступлениям. На прошлой неделе гособвинитель потребовал для каждого из них по 19 лет тюремного заключения.

Ночью 22 октября оба были доставлены на поезде из Лянкярана в Баку. Утром 23 октября на станции Баладжары, когда в сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы мужчин выводили из вагона поезда, А. Агами и Э. Мамедов сбежали.

Обвиняемых везли в Бакинский следственный изолятор.

Отмечается, что известный в криминальном мире А. Агами является одним из лиц, близких к ныне находящемуся под арестом "Лоту Гули".

А Э. Мамедов по прозвищу "Годжа" в основном известен как Этибар Гаджигабульский.

По факту в Следственном управлении по особо тяжким делам Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по ст. 304.2 (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи, группой лиц по предварительному сговору) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.

В настоящее время оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу и задержанию беглецов продолжаются.