Обнародованы имена погибших и раненых при крушении азербайджанского самолета в Афганистане - CПИСОК

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Государственная Администрация гражданской авиации Азербайджана обнародовала имена членов экипажа потерпевшего крушение в Афганистане азербайджанского самолета.

Как сообщает Report, в афганском аэропорту Двайер 18 мая примерно в 14:30 по местному времени при взлете самолета АН-12 произошло авиационное происшествие.

Самолет был арендован у компании Silk Way для выполнения грузовых перевозок внутри Афганистана. Он прибыл в Двайер из Баграна (Афганистан) и направлялся в Мары (Туркменистан) на дозаправку. Груза на борту не было.

На борту самолета находились 9 членов экипажа:

1.Шайданов Рашид Рахманович (гражданин Узбекистана), капитан воздушного судна, 1953 г. рождения

2.Абдуллаев Алтай Октай о. (гражданин Азербайджана), второй пилот, 1971 г. рождения

3.Асадуллаев Назим Оруджали о. (гражданин Азербайджана), штурман, 1968 г. рождения

4.Рзаев Надыр Адыгезаль о. (гражданин Азербайджана), бортмеханик, 1964 г. рождения

5.Шахвердиев Фирдоуси Шир о. (гражданин Азербайджана), радиооператор, 1964 г. рождения

6.Зульфиев Азер Агакиши о. (гражданин Азербайджана), бортоператор, 1973 г. рождения

7.Заднипрянец Руслан Владимирович (гражданин Украины), техник, 1969 г. рождения

8.Ганжа Андрей Николаевич (гражданин Украины), техник, 1955 г. рождения

9.Алиев Рамзи Мамудович (гражданин Украины), техник, 1963 г. рождения

По имеющейся информации в результате катастрофы выжили техники Ганжа Андрей и Алиев Рамзи, их состояние оценивается как стабильно удовлетворительное.

Государственной Администрацией гражданской авиации Азербайджана создана комиссия по расследованию данного происшествия. В настоящее время председатель комиссии - начальник отдела Государственной Администрации гражданской авиации Азербайджана Мухтар Керимов и члены комиссии вылетели в аэропорт Двайер для принятия участия в расследовании происшествия.

Авиакомпания SilkWay выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе.