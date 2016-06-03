Обнародован список дорог, движение по которым ограничат в связи с проведением "Формулы-1" в Баку

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В целях проведения Европейского Гран-при "Формулы-1", которое впервые пройдет в Баку в условиях высокой безопасности, на ряде центральных улиц столицы будет ограничено движение.

Об этом Report сообщил начальник отдела по связям с общественностью Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ), полковник полиции Вагиф Асадов.

Он отметил, что движение автомобилей ограничено в центре столицы - с южной стороны - в направлении проспекта Нефтяников-площадь Азнефть от поселка Байыл, 20-й участок, шоссе Алят-Астара-Сальян.

С сегодняшнего дня полностью ограничивается въезд автомобилей от проспекта Нефтяников, круга Азнефть - площадь флага и изменяется направление.

Движение автомобилей по указанным направлениям в основном будет осуществляться с 14-го км шоссе Баку-Сальян по 3-й кольцевой дороге через территорию Ясамальского района по соответствующим направлениям;

с 20-го участка и близлежащих территорий, с круга 20-го участка по нагорной дороге, через поселок Бадамдар в направлении проспекта Матубат, ул. Микаиля Мушфига;

из поселка Бадамдар по улице Теймура Эльчина или Мехди Гусейн.

Для предотвращения плотного транспортного потока и пробок просим водителей, направляющихся через проспект Нефтяников и круг Азнефть к площади флага, а также в поселок Байыл и 20-й участок, а также в южном направлении, воспользоваться альтернативными вариантами от улиц Афияддин Джалилова - Юсифа Сафарова, Юсифа-Сафарова - 28 мая на улицу Бакиханова, Нариман Нариманова, Иншаатчылар, Гусейна Джавида, проспекты Парламент, Матбуат и Зии Буньядова.

Доводим до внимания, что по мере возможности рекомендуется меньше пользоваться личным транспортом и отдать предпочтение общественному транспорту.