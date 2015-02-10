Обнародованы детали совершенного в Баку убийства

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Главное управление полиции города Баку и городская прокуратура распространили официальную информацию о совершенном в столице убийстве.

Как сообщает Report, 6 февраля в 02 часа на территории Хатаинского района обнаружили труп Мамедова Шахлара Мазахир оглу с признаками насилия. По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц) и 120.2.2 (убийство из хулиганских побуждений) УК.

Следствие выяснило, что в указанное время столичный житель Эмин Мусаев вместе с друзьями Абдуллой Исмайловым, Логманом Рагимовым, Анаром Гахрамановым и неким Эмином поспорили в действующей на территории района чайхане "Арабеска" с Шахларом Мамедовым и двумя другими лицами, личность которых пока не установлена. Предположительно, А.Гахраманов вызвал Ш.Мамедова "на разборку", в ходе которой Ш.Мамедов нанес ножевые ранения А.Гахраманову. Задержанные Э.Мусаев и А.Исмайлов подозреваются в предумышленном убийстве Ш.Мамедова путем нанесения ему многочисленных ножевых ранений.

В настоящее время Следственным управлением прокуратуры г.Баку продолжаются необходимые оперативно-следственные действия для выяснения подробностей инцидента и установления причастности к преступлению других лиц.