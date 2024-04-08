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Обнародовано заключение судебно-психиатрической экспертизы в отношении Ахмеда Ахмедова

Обнародовано заключение судебно-психиатрической экспертизы в отношении Ахмеда Ахмедова Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы от 04 апреля 2024 года в отношении Ахмеда Ахмедова, обвиняемого по уголовному делу, расследуемому в прокуратуре Хатаинского района по факту умышленного убийства 13 февраля 5 членов одной семьи, на мом
Происшествия
8 апреля 2024 г. 19:13
Обнародовано заключение судебно-психиатрической экспертизы в отношении Ахмеда Ахмедова

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы от 04 апреля 2024 года в отношении Ахмеда Ахмедова, обвиняемого по уголовному делу, расследуемому в прокуратуре Хатаинского района по факту умышленного убийства 13 февраля пяти членов одной семьи, на момент совершения преступления он находился в невменяемом состоянии.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На основании повторного обследования психического состояния А.Ахмедова на момент совершения преступления от 5 апреля 2024 года, по решению суда он был помещен в медицинское учреждение.

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Версия на азербайджанском языке Əhməd Əhmədovla bağlı ekspertizanın rəyi açıqlanıb

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