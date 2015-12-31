​Обнародовано время судебного процесса между ANS и НСТР

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Судебная тяжба между телекомпанией ANS и Национальным советом телерадиовещания (НСТР) продолжается.

Как сообщает Report, компания на этот раз подала апелляционную жалобу на решение Бакинского административно-экономического суда №1. На судебном процессе 8 января будет председательствовать судья Сарват Гусейнов.

Отметим, что НСТР требует возвращения в госбюджет выделенных для съемок сериала "Абшерон" 160 тыс. манатов и выплаты штрафа в размере 8 тыс. манатов. В Бакинском административно-экономическом суде №1 вынесено определение в связи с возвращением ответного иска. После этого телекомпания ANS обратилась с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.