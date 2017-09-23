Обнародовано время суда по апелляционной жалобе бывшего командующего ВМС

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Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Обнародовано время суда по апелляционной жалобе и апелляционному протесту на решение суда по уголовному делу бывшего командующего ВМС министерства обороны, вице-адмирала Шахина Султанова и других лиц.

Как сообщает Report, заседание состоится 28 сентября в Бакинском апелляционном суде.

Дело рассмотрят под председательством судьи Эльшада Шамаева.

Отметим, что по информации Республиканской военной прокуратуры, в ходе проверок в ВМС были выявлены правонарушения. В качестве обвиняемых были привлечены несколько человек, в том числе бывший командующий ВМС, вице-адмирал Ш.Султанов. 23 апреля по решению Бакинского военного суда в отношении него была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца.

Ш.Султанов обвиняется по ст.ст. 313 (должностной подлог) и 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК. После мера пресечения в виде ареста в отношении Ш.Султанова была заменена домашним арестом.

В административном здании Насиминского районного суда на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова обвиняемым лицам был вынесен приговор.

Ш.Султанов по приговору суда был лишен свободы сроком на 8 лет 6 месяцев. Ему дано условное наказание с 3 годами испытательного срока. Кроме того, Кязыму Аскерову с применением статьи 70 Уголовного кодекса было назначено условное наказание. Он был выпущен на свободу из зала суда. Галиб Гаджиев получил 5 лет условно с 2 годами испытательного срока.

Кямандар Пашаев, Вугар Гаджиев, Азиз Хыдыров с применением статьи 70 Уголовного кодекса получили условное наказание. Эти лица были освобождены в зале суда. Другим обвиняемым лицам также было назначено условное наказания. Недовольные решением обвиняемые подали апелляционную жалобу.

В бакинском апелляционном суде на процессе под председательством судьи Эльшада Шамаева было объявлено о поступившем в суд обращении Бакинского военного суда. Судья сообщил, что военная прокуратура подала апелляционный протест на решение суда первой инстанции. И для восстановления срока просит вернуть дело в суд первой инстанции на пересмотр. Согласно решению, дело было возвращено в Бакинский военный суд. Процесс был отложен на неопределенный срок.

В Бакинском военном суде было рассмотрено ходатайство о восстановлении срока подачи апелляционного протеста военной прокуратурой. Суд удовлетворил ходатайство.