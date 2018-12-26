Обнародована дата суда над Джахангиром Гаджиевым и другими участниками миллиардных махинаций

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Обнародована дата суда по уголовному делу в отношении экс-председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева, его свояка Исмаила Хидаят-заде, бывшего депутата Дуньямина Халилова, а также Джамала Гасанова, Сархана Расулова, Натига Иманова, Самира Гаджиева, Тебриза Абдульгамидова, Махира Гафарова, Садыха Муртузаева, Тарлана Магеррамова, Фахраддина Гейбатова, Рамина Ахмедова, Фариза Мурадова, Салахаддина Гадирова, Эрхана Джавада, Арифа Рамазанова, Наваи Ширинова, Светланы Асадуллаевой, Арифа Мадатова, Адиля Микаилова, Рамиса Керимова, обвиняемых в присвоении

Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском суде по тяжким преступлениям назначено на 21 января 2019 года.

Уголовное дело будет рассмотрено под председательством судьи Фаика Ганиева.

Отметим, что по официальным данным, в результате проведенного следствия возникли подозрения, что на основе поручений председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева в 2001-2015 годы были проведены незаконные вексельные операции на сумму 3,4 млрд долларов и 987 млн евро.

У следствия возникли основательные подозрения в том, что в результате незаконных операций Дж.Гаджиева, его знакомого Дуньямина Халилова и еще 20 людей, была присвоена преступным путем сумма в размере 4,7 млрд манатов, тем самым был нанесен большой ушерб ОАО "Международный банк Азербайджана".

По итогам расследования Дж.Гаджиеву и еще 21 человеку предъявили обвинение в присвоении, следствие по уголовному делу было завершено и передано на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Напомним, что приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Дж.Гаджиев был осужден на 15 лет лишения свободы. Д.Халилов пригвоорен к 13 годам, И.Хидаят-заде – 7 годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда срок наказания Д.Халилова сокращен с 13 лет до 12 лет и 9 месяцев, Верховный суд сократил срок наказания И.Хидаятзаде на 5 лет.