Обнародовано судебное решение по апелляционной жалобе Руфата Сафарова

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Ширванском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении бывшего следователя Руфата Сафарова, обвиняемого в коррупции.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Алекпера Новрузова было вынесено решение.

Согласно решению, апелляционная жалоба Р.Сафарова была отклонена, постановление суда первой инстанции оставлено в силе.

Отметим, что согласно информации Генпрокуратуры, Р.Сафаров недавно был исключен из органов прокуратуры за грубое нарушение ст. 34 закона "О прокуратуре" и ст. 30 и ст. 31 "Кодекса этического поведения работников прокуратуры Азербайджанской Республики". В его отношении в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 311.3.2 УК.

В Бинагадинском районном суде в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца 26 дней. Затем суд рассмотрел и удовлетворил иск Р.Сафарова об освобождении под домашний арест.

Напомним, что Р.Сафаров является сыном бывшего руководителя пресс-службы министерства обороны, экс-депутата Эльдара Сабироглу.

Приговором Лянкяранского суда по тяжким преступлениям Р.Сафаров осужден на 9 лет лишения свободы. Он надеется на вынесение оправдательного приговора.