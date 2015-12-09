Обнародовано решение суда по ​апелляционной жалобе азербайджанцев, воевавший в Сирии

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде завершился судебный процесс по апелляционной жалобе по приговору в отношении Руслана Мустафаева, Тариэля Мустафаева, Намига Мамедова, Эльвина Алиева, Турала Гасанова и Фарида Мурадова, обвиняемых в участии в боях в составе незаконных вооруженных формирований в Сирии.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Ильгара Мургузова приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям оставлен без изменений.

Отметим, что в сообщении министерства национальной безопасности (МНБ) от 23 сентября прошлого года говорилось, что в качестве обвиняемых задержаны в целом 26 граждан Азербайджана в связи с созданием вооруженных формирований или групп, а также в участием в их создании и деятельности, снабжением их оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой или военным снаряжением, а также за другие противоправные действия, не предусмотренные законодательством Азербайджанской Республики. Среди задержанных есть также Руслан Мустафаев, Тариэля Мустафаев, Намиг Мамедов, Эльвин Алиев, Турал Гасанов и Фарид Мурадов.

В сообщении отмечается, что обвиняемые в период в 2013-2014 гг. на территории Сирии участвовали в деятельности вооруженных группировок, не предусмотренных законодательством этого государства и Азербайджанской Республики.

1 июня этого года на судебном процессе в Бакинском суде ро тяжким преступлениям под председательством судьи Анвера Сеидова Р.Мустафаев был приговорен к 14 годам лишения свободы, а остальные 5 человек - к 13,5 годам лишения свободы.