Обнародовано количество зарегистрированных преступлений за минувший день

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Органами внутренних дел республики за день зафиксировано 125 факта преступлений.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 25 из них были раскрыты по "горячим следам".

Задержаны 29 находящихся в розыске лиц.

На автомобильных дорогах республики произошло 3 дорожно-транспортных происшествия, в результате 2 человека погибли, 1 человек пострадал.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было выявлено 11 фактов, связанных с наркотиками и 1 факт незаконного хранения оружия.

По подозрению в совершении преступления задержаны 30 человек.