Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) предоставило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) предоставило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 1 по 30 апреля были обнаружены и обезврежены 364 противопехотные, 148 противотанковых мин и 1 098 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено более 285 гектаров территории.

Согласно информации, с 10 ноября прошлого года по 30 апреля было обнаружено и обезврежено 7 086 противопехотных, 3 574 противотанковых мин и 7 943 неразорвавшихся боеприпаса.

В общей сложности от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 2 028 га.