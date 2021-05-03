Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях

Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) предоставило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 1 по 30 апреля были обнаружены и обезврежены 364 противопехотные, 148 противотанковых мин и 1 098 неразорвавшихся боеприпасов.
В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено более 285 гектаров территории.
Согласно информации, с 10 ноября прошлого года по 30 апреля было обнаружено и обезврежено 7 086 противопехотных, 3 574 противотанковых мин и 7 943 неразорвавшихся боеприпаса.
В общей сложности от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 2 028 га.