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Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях

Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) предоставило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.
Происшествия
3 мая 2021 г. 17:15
Обнародовано количество мин, обнаруженных на освобожденных территориях
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Агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) предоставило еженедельную информацию об операциях, осуществляемых на освобожденных территориях.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах с 1 по 30 апреля были обнаружены и обезврежены 364 противопехотные, 148 противотанковых мин и 1 098 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено более 285 гектаров территории.

Согласно информации, с 10 ноября прошлого года по 30 апреля было обнаружено и обезврежено 7 086 противопехотных, 3 574 противотанковых мин и 7 943 неразорвавшихся боеприпаса.

В общей сложности от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 2 028 га.

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Версия на азербайджанском языке İndiyədək azad olunan ərazilərdə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

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