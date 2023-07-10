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Названо число мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана на прошлой неделе

Названо число мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана на прошлой неделе Азербайджанское агентство по разминированию (ANAMA) обнародовало количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях на прошлой неделе
Происшествия
10 июля 2023 г. 18:55
Названо число мин, обнаруженных на освобожденных территориях Азербайджана на прошлой неделе

Агентство Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) обнародовало количество мин, обнаруженных на освобожденных от оккупации территориях на прошлой неделе.

Как сообщили Report в ANAMA, в ходе операций по разминированию, проводимых с 3 по 8 июля в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, обнаружены и обезврежены 2 противопехотные, 19 противотанковых мин и 39 неразорвавшихся боеприпасов.

В результате 271,82 га территории были очищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilmiş ərazilərdə ötən həftə aşkarlanan minaların sayı açıqlanıb

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